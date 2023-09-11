Любите заряжать телефон в кровати? Есть 2 причины, почему так делать нельзя

Зарядка телефона в кровати убивает батарею

Многие любят оставлять телефон на зарядке на всю ночь в кровати, однако на самом деле это вредит устройству и может сократить срок его службы.

Есть сразу две причины, почему так делать нельзя. Их называет издание Android Authority.

Зарядка телефона в кровати в ночное время очень удобна, поскольку устройство находится под рукой и к утру полностью заряжено. Но таким образом можно повредить аккумулятор.

Первый нюанс, который вредит вашему телефону, — в течение ночи гаджет полностью зарядится, достигнет 100% заряда, но скоро этот показатель упадет до 99%, и зарядка начнется заново. А, как объясняют эксперты, большое число полных циклов зарядки плохо влияет на долговечность работы батареи. Оптимально заряжать ее при показателях от 20% до 80% заряда.

Второй нюанс, — во время зарядки устройство нагревается, а если оно еще находится в чехле и в кровати, то температура поднимается еще выше. А нагрев снижает срок службы литий-ионных батарей, и оптимально заряжать телефоны без чехла, на плоских и хорошо вентилируемых поверхностях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие хитрости помогут зарядить ваш телефон быстрее.