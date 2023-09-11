Укр

Не выбрасывайте лишние носки: 3 способа использовать их для утепления

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Можно использовать носки разного размера
Можно использовать носки разного размера. Фото pexels.com

Носки могут помочь не только людям, а повторное использование соответствует Zero waste стилю

Иногда даже у самых ловких хозяек и хозяев стиральная машина может "спрятать" один носок. Или от пары осталась только один. Не спешите выбрасывать непарные носки — они могут пригодиться в зимнюю пору.

Превратить в великолепные теплые изделия их можно своими руками буквально за несколько минут. Даже если у вас есть только один непарный носок, вы уже можете сделать из него кое-что полезное. В частности, это может быть грелка — нужны только рис и носок. В плотный носок засыпается рис, завязывается и нагревается – грелка готова.

Грелка из носка и риса

Если вас зимой в квартире или доме беспокоят сквозняки, то избавиться от них можно с помощью старых носков. Плотно наполняйте их другими обрезками ткани или специальным синтепоновым наполнителем/ ватином, сшиваете в единую длинную "змею" и валик под дверь готов – им можно прикрыть щели.

Валик из носков под дверь
Для широких дверей понадобятся несколько носков

Третий вариант – "одеть" кого-то или что-то в носки. К примеру, домашнего любимца. Если вы владелец маленькой собаки или кота с небольшим количеством шерсти, вы знаете что в холодные зимы им может быть также холодно, как и людям. Для них можно сделать небольшой свитер. Пригодятся носки и для того, чтобы "одеть" чашку, чтобы чай или кофе дольше остывали и сделать "гетру", чтобы не замерзли руки при работе за компьютером.

Чехол на чашку с носками
Для чашек носок можно украсить
Перчатка из носка
Теплая перчатка из носка
Одежда для животных из носков
Одежда для животных из носков

Ранее "Телеграф" рассказывал, как найти где у вас сквозняки в квартире. Поможет простой лайфхак с ароматической палочкой или со свечой.

Теги:
#Зима #Носки #Переработка