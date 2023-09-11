Не выбрасывайте лишние носки: 3 способа использовать их для утепления

Носки могут помочь не только людям, а повторное использование соответствует Zero waste стилю

Иногда даже у самых ловких хозяек и хозяев стиральная машина может "спрятать" один носок. Или от пары осталась только один. Не спешите выбрасывать непарные носки — они могут пригодиться в зимнюю пору.

Превратить в великолепные теплые изделия их можно своими руками буквально за несколько минут. Даже если у вас есть только один непарный носок, вы уже можете сделать из него кое-что полезное. В частности, это может быть грелка — нужны только рис и носок. В плотный носок засыпается рис, завязывается и нагревается – грелка готова.

Грелка из носка и риса

Если вас зимой в квартире или доме беспокоят сквозняки, то избавиться от них можно с помощью старых носков. Плотно наполняйте их другими обрезками ткани или специальным синтепоновым наполнителем/ ватином, сшиваете в единую длинную "змею" и валик под дверь готов – им можно прикрыть щели.

Для широких дверей понадобятся несколько носков

Третий вариант – "одеть" кого-то или что-то в носки. К примеру, домашнего любимца. Если вы владелец маленькой собаки или кота с небольшим количеством шерсти, вы знаете что в холодные зимы им может быть также холодно, как и людям. Для них можно сделать небольшой свитер. Пригодятся носки и для того, чтобы "одеть" чашку, чтобы чай или кофе дольше остывали и сделать "гетру", чтобы не замерзли руки при работе за компьютером.

Для чашек носок можно украсить

Теплая перчатка из носка

Одежда для животных из носков

Ранее "Телеграф" рассказывал, как найти где у вас сквозняки в квартире. Поможет простой лайфхак с ароматической палочкой или со свечой.