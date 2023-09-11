Уйдет все тепло из комнаты: чем заклеить старые деревянные окна

Хотя сейчас у большинства украинцев есть пластиковые окна, однако и они могут пропускать холодный воздух

В стране, где идет война, аварийное отключение света, тепла или воды — это обычное дело. Люди раньше времени начинают готовиться к холоду, например, настраивают свои генераторы. Кроме того, есть самые дешевые варианты, как сберечь тепло в квартире или доме.

Чем можно утеплить окна и как это делать, делится лайфхаками Апостроф. Не обязательно покупать дорогие герметики.

Газеты и бумага

Надо взять старые газеты, свернуть их плотными колбасками и заткнуть все щели в окнах. Сверху такой "изоляции" наклеить полоски бумаги, самоклейку для окон или широкий малярный скотч. "Обычный прозрачный скотч из полиэтилена – не самый лучший вариант, поскольку под влиянием холода и влаги он может отпасть", — добавляют на сайте.

Также из старых газет можно приготовить бумажную пасту, которая закроет мелкие щели. Для этого газеты нужно порвать на мелкие кусочки, размочить в мыльном растворе и замазать раму в тех местах, где больше всего чувствуется сквозняк.

Поролон

Ватой, свернутой тканью, можно закрыть щели и пространство между окнами. Чтобы такой домашний утеплитель не выпадал и не деформировался, поверх него наклеить самоклеящиеся или полоски из ткани, вымоченные в мыльном растворе.

Парафин

Щели в старых деревянных рамах, а также пространство между стеклом и деревом можно заполнить расплавленным парафином. Для этого парафин разогревают в горячей воде, набирают в большой шприц и заливают в щели.

Пенопласт

Для такого способа нужно измерить расстояние между створками окна и нарезать лист пенопласта полосками на несколько миллиметров шире. Уложить эти кусочки по всему периметру окна (они должны входить плотно, с небольшим усилием) и если есть охота (желание) проклеить сверху самоклеящейся или скотчем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о списке основных продуктов, которые должны быть у каждой семьи во время блекаута зимой.