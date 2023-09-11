Высаживаем розы осенью: как защитить цветы от заморозков

Соблюдая простые правила дачники смогут вырастить роскошные розы

В осенний период можно высаживать разные культуры на участке, украшением станут розы. Чтобы цветы перезимовали без проблем, цветоводам нужно учесть несколько нюансов при посадке.

Обратите внимание на шесть правил, когда высаживаете розы осенью. Советами поделился Телеграм-канал "Садівник".

Во-первых, выкопайте посадочную яму с параметрами 40 на 70 см. Рекомендуется оставлять между кустарниками у парковых роз 75-90 см. Полиантовым, чайно-гибридным и флорибундам требуется меньше – 30-60 см. А вот плетистые и штамбовые розы требуют расстояния до 1 м.

Во-вторых, на дно лунки необходимо уложить дренаж, это может быть керамзит, битый кирпич, галька. На участках с песчаной почвой дачники советуют добавлять 7-сантиметровый слой глины. После этого насыпьте слой плодородной почвы.

Третий этап – поместите саженцы в ямки, при этом аккуратно расплавьте корни. Четвертый – засыпьте лунку землей или подготовленной грунтовой смесью с добавлением золы (достаточно 1-2 стакана). Отмечается, что место прививки должно быть на 5 см ниже поверхности земли, у штамбовых сортов – на 10 см.

Пятый шаг – утрамбовка почвы и обильный полив. Лейте по одному ведру воды на куст.

Последнее, что требуется от цветоводов, защитить розы от морозов. Для этого следует окучивать саженцы слоем сухого торфа (15-20 см). По словам опытных дачников, благодаря этому корни молодых растений не будут подмерзать во время минусовой температуры на улице. Через 14 дней не забудьте разровнять торфяную горку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем советуют удобрять розы осенью. Благодаря полезным подкормкам цветы точно переживут зиму.