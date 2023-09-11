Урожай будет целым и невредимым: чего боится проволочник и как прогнать жука с огорода

Проволочник так просто не уйдет

Вредители на огороде надоедают, вызывают отвращение и портят урожай. Недавно мы рассказывали о том, зачем на участке рассыпать яичную скорлупу. А сегодня поговорим о том, как можно вывести проволочника.

Портал Ukr.Media отмечает, что нужно приготовиться к долгой борьбе с этим жуком, который поедает не только картошку, а и свеклу, морковь, даже цветы. При этом с позиций, которые уже успел занять вредитель, он сам по себе не уйдет.

Как избавиться от проволочника раз и навсегда

Войну с проволочником лучше начать как раз осенью:

Шаг 1. Раскисление почвы доломитовой мукой. Передозировка с этим средством невозможна, и она не вымывается из почвы.

Шаг 2. Не оставлять голую землю. От проволочника мульчируйте почву сеном и соломой, не сорняками.

Шаг 3. Не оставляйте остатки урожая на грядках, поврежденные или забракованные плоды. Этим всем личинки проволочников могут питаться всю зиму.

Самый безопасный и легкий метод уничтожить личинки — четвертый пункт — посеять на участке растения, которые выращивают на свободной почве для того, чтобы улучшить ее структуру, обогатить азотом и препятствовать росту сорняков. Такие растения называют сидераты, это фацелия, горчица, донник, люцерна. Содержащиеся в них алкалоиды убивают личинок проволочников.

Еще рекомендуется перекапывание на целый штык лопаты перед самыми морозами почвы и удаление с участка всех сорняков.

Ранее мы рассказывали, как правильно использовать скошенную траву для удобрения. Также вам может пригодиться информация, как правильно сделать удобрение из яичной скорлупы по бабушкиному способу.