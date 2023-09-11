Карты Таро назвали два знака Зодиака, которые скоро могут открыть свое дело

Их вложения и старания будут хорошо вознаграждены

Сразу два знака Зодиака будут очень продуктивны в середине сентября, — в скором времени они могут сделать выгодные вложения или даже начать новое дело.

Речь про такие знаки как Козерог и Водолей. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 11 по 17 сентября.

Козерогам выпал Паж пентаклей

Эта карта обещает, что Вы будете "в ресурсе" для работы. Если у Вас будет желание и возможность заниматься каким-то делом, — то дерзайте, ибо сейчас высока вероятность, что оно станет выгодным. Также сейчас удачное время для заключения сделок и наработки контактов.

Водолеям выпала Королева пентаклей

Эта королева говорит, что Вы будете очень разумно распоряжаться своими средствами, что позволит улучшить финансовое положение и достигнуть процветания. Для Вас сейчас хорошее время, чтобы делать вложения, они скорее всего окажутся выгодными.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца сентября по картам Таро.