Получите удивительный урожай, если посадите чеснок на зиму так: три важных правила

С этими советами, ваш урожай чеснока 100% будет успешным

Многие огородники не оставляют свой участок зимовать пустым, и высаживают на зиму лук и чеснок. Как получить удачный урожай лука после холодов, мы уже писали ранее, а теперь хотим поделиться, как правильно высаживать озимый чеснок.

Как отмечает портал parnikukraine в Инстаграм, есть несколько "правил", которые помогут вам получить хороший урожай.К примеру, для посадки важно выбирать солнечные места, где не застаивается вода. Подойдут места, где раньше росли тыквы, картофель, капуста, бахта, бобовые.

А вот сажать чеснок два года подряд на одном месте не стоит. Более того, перед посадкой, землю нужно перекопать и убрать все сорняки. А также желательно подпитать перегноем, суперфосфатом и калийной солью. Помните, что чеснок не любит кислую почву, поэтому ее заранее нужно раскислить.

Основные правила посадки чеснока:

Подготовка чеснока к посадке (разбор на зубчики, обеззараживание) происходит непосредственно перед посадкой;

Сажайте только здоровые, не поврежденные зубчики, в бороздки не глубже 10 см. Расстояние между грядками – 20-25 см, расстояние между зубками – примерно 15-10 см;

После посадки чеснока, грядку обязательно нужно мульчировать.

Ранее мы рассказывали, как сохранить лук на зиму, чтобы он не сгнил. Для этого понадобится хорошая просушка и несколько неожиданных компонентов.