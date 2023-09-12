Эти знаки Зодиака ждет целый ворох проблем и печали: неудачники недели по знаку Зодиака

Карты Таро прогнозируют для них очень нервные дни

Середина сентября принесет массу неприятностей, дурного настроения и разочарования сразу для пяти знаков Зодиака.

Речь про такие знаки как Рак, Лев, Стрелец, Козерог и Водолей. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 11 по 17 сентября включительно.

Ракам выпал перевернутый Король кубков

Обычно это очень хорошая карта, но в перевернутом положении предупреждает, что скоро Вы можете встретиться с потерями, коварством, обманом и бесчестностью. Не доверяйтесь сильно людям в ближайшие дни, — кто-то из них может носить маску.

Львам выпала перевернутая Десятка жезлов

Чтобы добиться своих целей в ближайшие дни, Вам придется очень сильно стараться и идти по головам. Вас может ждать разочарование и даже болезнь.

Стрельцам выпала перевернутая Сила

Вы будете не "в ресурсе" в ближайшее время и будете склонны устраивать конфликты. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы ничего не испортить в своей жизни.

Козерогам выпал перевернутый Туз мечей

На неделе Вас могут ждать проблемы с законом или работой, обвинения, расставания. Кроме того, могут возникнуть или обостриться проблемы со здоровьем.

Водолеям выпала Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Ждите дурных вестей, конфликтов и печали.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца сентября по картам Таро.