Не дайте вредителям шанса: как избавиться от мошек в цветочных горшках

Как защитить комнатные растения от насекомых

Комнатные растения становятся неотъемлемой частью интерьера, делают воздух чище и радуют глаз. Но иногда случается неприятность и в горшках появляются мелкие мошки.

Они не опасны ни для растений, ни для людей, но раздражают своим присутствием. К тому же мошки быстро размножаются и разлетаются по квартире.

Почему в комнатных растениях заводятся мошки

Если знать причины появления мошек в цветочных горшках, с ними будет легче бороться.

Прежде всего, мошки появляются там, где часто применяются народные средства на основе пищевых отходов, например, кожура банана, заварка от чая или кофе. Все эти средства эффективны, но привлекают насекомых.

Еще одна причина — необработанная почва в вазонах. Вредители могут находиться в земле и до некоторого времени не показываться.

И еще одна причина — неправильный полив. Чрезмерная влага провоцирует появление мошек. Поэтому старайтесь поливать цветы умеренно.

Как избавиться от мошек в цветочных горшках

Откажитесь от использования подкормок на основе пищевых продуктов и отходов.

Периодически опрыскивайте и купайте растения. Но следите за тем, чтобы на них не оставалось слишком много влаги.

При посадке нового растения или при покупке нового экземпляра в свою коллекцию обязательно проводите обеззараживание почвы. Поможет обычная марганцовка. Также почву элементарно можно прогреть в духовке. И только потом пересаживать растения.

Установите ловушки рядом с вазонами. О том, как сделать простейшую ловушку для плодовых мушек, "Телеграф" писал ранее.

Зажигайте рядом с растениями ароматическую лампу с маслами лимона и лайма, пачули и иланг-иланга.

Умеренно поливайте растения. Каждый раз проверяйте, достаточно ли просохла земля. Удаляйте излишки воды из поддона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой раствор простимулирует рост орхидеи.