Где нельзя сажать розы: эти ошибки допускают многие

У посадки роз есть нюансы. Их стоит учесть

Самое подходящее время для осенней посадки роз – с середины сентября по начало октября. Растение успеет хорошо прижиться до наступления заморозков и весной быстро начнет расти.

При посадке этих цветов важно учитывать не только время года, место, но и то, какие культуры будут расти рядом. Есть растения, которые попросту будут угнетать розу и никакой полив и подкормки не спасут растение.

Где сажать розы

Розы хорошо растут на солнечных и защищенных от ветра участках. Важно обеспечить растениям хороший дренаж. Желательно, чтобы вблизи розария не было высокорослых растений и деревьев.

Неблагоприятными соседями для роз станут тюльпаны, гортензии, ирисы, георгины, папоротники, ландыши, астры и лилии. Они будут соревноваться с розами за воду и питательные вещества. Также они могут стать причиной инфекций у роз.

Не сажайте на клумбах с розами пионы. Это цветы-доминанты с развитыми корнями и крупными цветами.

Не лучшими соседями для роз будут и хризантемы. Они любят засуху, а розам нужно большое количество влаги.

Хорошими соседями для розы будут: герань, анютины глазки, котовники, маргаритки, дельфиниум, петунии и фиалки, лаванда, тысячелистник, мята, шалфей и чабрец. Такие растения не только не помешают росту роз, но и будут отпугивать вредителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить розы от заморозков.