Нельзя сажать осенью: 9 растений, которые точно не переживут зиму

Причины, по которым этим растениям противопоказана посадка в осенний сезон, разные

Осенью работа в саду и на огороде не прекращается, ведь помимо сбора урожая и перекопки почвы, есть еще множество других задач. Некоторые растения прекрасно переносят холодную погоду, поэтому наилучшее время для их посадки — сентябрь. Однако следует помнить, что не все кустарники и деревья подходят для осенней посадки.

Некоторые растения очень требовательны к теплу и могут погибнуть при первых заморозках, пишет ukr.media. Посадка их осенью может быть сравнима с потерей времени.

Существует разнообразие причин, по которым не рекомендуется сажать эти растения осенью. Это может быть связано как с их непереносимостью морозов, так и с необходимостью длительного периода укоренения у саженцев.

Какие растения нельзя сажать осенью

дерн персик каштан барбарис миндаль глициния вишня слива черешня

А вот яблоня идеально подходит для посадки осенью, это позволит ей насытиться влагой благодаря частым осенним дождям. Созданные условия способствуют успешной адаптации молодого саженца. Ранее мы писали, что можно посадить возле яблони.