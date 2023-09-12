Будет держать тепло 12 часов: как самостоятельно сделать термос, лайфхак для осени и зимы

Надо иметь 6 вещей для этого изделия

Если в Украине будут аварийные отключения во время холодов и люди успели заклеить старые деревянные окна, то большая часть тепла останется в комнате. Кроме того, есть возможность сделать самостоятельно термос.

Какие материалы нужны и как сделать, можно посмотреть на канале Umeloe TV на платформе YouTube. Вещи, которые должны быть для самодельного термоса, точно найдутся в вашем доме.

Инструкция, как пошагово сделать термос

Что понадобится: стеклянная бутылка с крышкой, 2-литровая пластиковая бутылка, поролон, фольга, широкий скотч, ножницы, одноразовый стаканчик.

Возьмите пластиковую бутылку и разрежьте ее пополам. Затем возьмите стеклянную банку и заверните ее в фольгу. Блестящую сторону нужно завернуть внутрь – так фольга лучше отражает тепловое излучение. После этого берём поролон и вращаем бутылку фольгой: на этом этапе нужно отмерить нужную часть и вырезать ее. Поролон должен покрывать всю бутылку.

Заверните бутылку в поролон и слегка загните верхние углы под размер пластиковой бутылки. Обрежьте поролоновое дно так, чтобы его диаметр был равен диаметру дна пластиковой бутылки.

Чтобы прикрепить поролон к стеклянной бутылке с фольгой, используйте обычную нить. Затем добавьте поролон в поролоновую бутылку и закрепите его несколькими слоями фольги. Сверху всю поверхность бутылки обмотайте прозрачным скотчем, чтобы хорошо закрепить фольгу.

Вставьте его в полученное изделие, находящееся в нижней части пластиковой бутылки. Затем берите верхнюю часть пластиковой бутылки и обрезаем шейку так, чтобы ее диаметр соответствовал диаметру горлышка стеклянной бутылки. Сверху все прикрепите скотчем.

Чтобы тепло не выходило из-за крышки, ее нужно утеплить. Для этого нарисуйте на поролоне круг диаметром чуть меньше диаметра крышки. Колпачок должен плотно входить в поролон – тогда размер подобран правильно.

Затем возьмите пластиковый стакан и отрежьте дно, высота которого должна быть равна толщине поролона. Поместите дно на поролон и обведите его маркером. Вырежьте круг и вставьте поролон в стакан. Наденьте на крышку стеклянной бутылки. По окончании работы таковой термос своими руками может сохранять тепло до 12 часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 9 вещей нужно сделать еще до наступления мороза.