Какие цветы высадить осенью: шесть растений, который украсят ваш участок

Вплоть до заморозков можно пополнять палитру цветов в вашем саду

Начало осени не повод прекращать посадку растений на дачном участке. С сентября по ноябрь можно высадить много красивых луковичных цветов.

Опытные дачники обращают внимание на шесть вариантов растений, которые украсят ваши земельные "квадраты". Об этом пишет Телеграм-канал "Садовник".

Какие цветы садят осенью

В начале сентября можете высадить галантус (подснежник). Для этого на расстоянии 3-5 см и глубине 5-7 см разместите луковицы группами по 5-10 штук.

Мускари (мышиный гиацинт или гадючий лук) подойдут для посадки в сентябре-октябре. Углубите мелкие луковицы на 3-7 см и оставьте между ними дистанцию 5-7 см.

Роскошное растение для выращивания в октябре – крокус. Цветок сажают, когда на улице сохраняется температура около 10°С. Глубина посадки и расстояние между луковицами — 6-7 см.

Популярный цветок, который сажают на протяжении октября-ноября, гиацинт. Цветоводы должны углубить луковицы на 15 см, оставив дистанцию в 12-15 см.

Нарцисс – еще один удачный вариант. Растение без проблем вырастит, если высаживать его в октябре-ноябре. Цветку требуется температура грунта на отметке 8-10°С в течение двух недель. Глубина посадочной лунки — 3 высоты луковицы.

Конечно, не стоит забывать о тюльпанах. Высаживайте растение в октябре, ноябре и даже в первые недели декабря, если до первых морозов осталось минимум 2-3 недели. Глубина посадки для мелких луковиц составляет 6-8 см, крупных – 12-17 см. Расстояние между луковицами должно достигать 8-10 см.

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