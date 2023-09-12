Что нужно внести в землю во время перекапывания: будете жалеть, если не сделаете
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Всего один простой способ обогатить почву необходимыми элементами
Сезон сбора урожая многих культур постепенно близится к концу, однако это не означает, что огородные заботы тоже завершены. Одним из важных этапов сезонных работ является перекопка участка, и опытные дачники, выполняя эту задачу, вносят разные виды удобрений в почву.
Существует эффективное средство, которое идеально подходит для обогащения почвы питательными веществами во время осенней перекопки. Как пишет ukr.media, это удобрение обладает множеством полезных свойств.
Что внести в почву во время перекапывания
Речь идет о применении доломитовой муки. При восстановлении плодородности почвы к следующему сезону важно добавить удобрение, которое не повысит кислотность земли. Доломитовая мука решает эту проблему, так как она способна нейтрализовать кислую реакцию и, кроме того, обогатить почву кальцием и магнием.
Стоит применять доломитовую муку при перекапывании огорода в начале осени. Это объясняется тем, что этому продукту потребуется некоторое время, чтобы начать действовать. Однако его эффективность продолжает сохраняться в течение длительного периода – примерно 3-5 лет. Нужно помнить, что при использовании доломитовой муки важно избегать одновременного внесения азотных удобрений. Между внесением доломитовой муки и азотных удобрений необходима пауза, длительность которой составляет не менее недели.
Польза доломитовой муки
Доломитовая мука как удобрение обладает несколькими полезными характеристиками: она безопасна для растений, обогащает почву необходимыми элементами и повышает урожайность различных культур, таких как капуста, свекла, тыквы, лук и огурцы.
Ранее мы писали, для чего по огороду нужно рассыпать яичную скорлупу. Она способна выполнять разнообразные функции.