Зайдите в туристический магазин: что делать, если из-за обстрелов не будет воды

Есть несколько советов при такой ситуации

Постоянные отключения водоснабжения в Украине во время ударов ракет или БПЛА со стороны России — очень типичное дело. Для таких ситуаций украинцы должны подготовиться, в частности обеспечить себя питьевой водой.

О том, как правильно экономить воду во время блекаута, можно узнать из лайфхаков, подготовивших издание Факты.

Что делать, когда нет воды в доме

Одноразовый душ . Стоит такое удовольствие от 30 до 50 грн. В одной упаковке лежит одна губка и полотенце, позволяющие помыться и вытереться. Помимо одноразового душа вам понадобится 50 мл любой воды.

. Стоит такое удовольствие от 30 до 50 грн. В одной упаковке лежит одна губка и полотенце, позволяющие помыться и вытереться. Помимо одноразового душа вам понадобится Специальный душ для кемпинга. В него можно залить до 20 литров воды. Стоит он от 250 до 500 грн.

В него можно залить до 20 литров воды. Стоит он от 250 до 500 грн. Мытье головы. В таких случаях поможет сухой или пенистый шампунь. Их можно приобрести в каждом косметическом магазине .

В таких случаях поможет сухой или пенистый шампунь. Их можно приобрести в каждом косметическом магазине Электрический насос. Это автоматический электрический насос, работающий на аккумуляторе. Она крепится на горлышко большой бутыли (19 л) с водой. Стоит такой агрегат от 200 до 400 грн.

К тому же следует запастись питьевой водой, в частности до 2 литров на еду и до 12 литров для гигиены.

Сделать технический запас воды в квартире можно, набрав полную ванную жидкости из крана или несколько больших ведер и лоханок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты прогнозируют следующую зиму тяжелее предыдущей.