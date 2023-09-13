Куприянов день: что нельзя делать 13 сентября, чтобы не обрести проблемы

В народе этот день еще называют "Журавлиное вече"

В среду, 13 сентября, православная церковь будет отмечать память святого Куприяна, епископа Карфагенского, который был одним из наиболее известных святых Церкви Христовой и принес жертву мученичества ради веры в III веке от Рождества Христова.

В народном календаре 13 сентября обозначается как Куприянов день и Журавлиное вече. По наблюдениям наших предков, именно в этот период журавли готовятся к своему отлету в теплые края, "на болоте вече собирают".

Согласно народным приметам, дождь придет, если на Куприяна услышать крик журавлей, а если птицы в этот день собрались стаей, то это означает, что в ближайшие дни ожидается теплая и солнечная погода. Мягкая зима прогнозируется, если журавли 13 сентября летят низко. Однако, если они летят высоко, это явный знак того, что зима будет холодной и снежной.

Что нельзя делать 13 сентября

Устраивать праздники, шуметь и напиваться – весь год можно провести в горе и печали.

Брать подарки от малознакомых людей — могут передать свои горести и проблемы.

Брать или давать в долг – можно привлечь финансовые проблемы.

Сажать новые растения или пересаживать старые — будут плохо расти и развиваться.

Добавим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в сентябре в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней. Оно действует до 15 ноября 2023 года.