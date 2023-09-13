Урожай будет лучше, чем у соседа: удобрения для сада и огорода можно сделать из пищевых отходов

Это отличный способ сэкономить на покупке химических подкормок

Наверняка нет такого дачника-огородника, который не мечтает о богатом урожае, а особенно если он будет в разы лучше, чем у его соседа. Однако чтобы добиться такого результата, нужно постоянно и регулярно подкармливать почву, чтобы растения могли хорошо питаться.

Как отмечает портал parnikukraine в Инстаграм, необязательно скупать самые дорогие удобрения в специализированных магазинах, ведь самые лучшие подкормки находятся у вас "под носом". Отличные удобрения можно приготовить из обыденных пищевых отходов.

Как сделать удобрения из пищевых отходов

Банан — это фрукт, богатый калием и фосфором. Кожицу можно бросить в компост или засушить и измельчить. Настой из этого ингредиента отпугивает тлю. На литр воды берут 2-3 шкурки и выдерживают три дня. Получается концентрированная смесь, которую нужно будет еще разбавить 5 литрами воды перед использованием.

Яичная скорлупа — насыщает почву кальцием. Скорлупу перед использованием высушивают, превращают в муку и прокаливают в духовке 30 мин. для обеззараживания. Применяют в виде настоя или подсыпают под корень.

— насыщает почву кальцием. Скорлупу перед использованием высушивают, превращают в муку и прокаливают в духовке 30 мин. для обеззараживания. Применяют в виде настоя или подсыпают под корень. Чай, а точнее чайная заварка — содержит ряд ценных частей: хром, марганец, цинк. Чайные листья после заваривания высушивают, измельчают, а затем вносят в грунт, в том числе в виде мульчи.

— содержит ряд ценных частей: хром, марганец, цинк. Чайные листья после заваривания высушивают, измельчают, а затем вносят в грунт, в том числе в виде мульчи. Корица — это стимулятор, запускающий цветение растений. Идеально использовать для комнатных цветов. Антисептик. Раз в 30 дней посыпайте поверхность земли в горшке, пол чайной ложечки будет достаточно. Полив производится в обычном режиме. Также можно использовать раствор: 1 ст.л. корицы на литр воды. Настаивать день и влить в каждый горшок по 1 ст.л. не чаще раза в месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие культуры можно высадить на участке в начале осени. Спустя несколько недель вы соберете урожай зелени и овощей.