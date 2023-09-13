Направьте взгляд вниз: какую часть жилья следует утеплить на зиму

Пол можно утеплить сделав изоляцию, или более простым способом – есть быстрые решения

Изоляция пола, если вы живете в доме или квартире на первом этаже, это способ сохранить тепло в вашем доме. Но лайфхаки по утеплению могут понадобиться и на более высоких этажах, ведь пол может быть холодным и от сквозняков.

В зависимости от типа пола, пишет Energysavingtrust есть разница и в механизме действий. Во многих новых домах пол сделан из бетона. Ее можно покрыть изоляционными плитами сверху. Старые дома чаще имеют деревянный пол.

Утепление полов изоляцией

В зависимости от типа пола и утепления можно выбрать разные материалы. Минеральная вата – недорогой материал, эффективен и как утеплитель, и как звукоизоляция. Вата очень проста в монтаже, устойчива к биологическим загрязнениям. Однако она может вызвать аллергию, а также хорошо впитывает воду. Пенопласт – полимер, устойчивый к влаге. Не деформируется, не пропускает тепло, поглощает шум. Сыпучие материалы – керамзит или древесная стружка. Обладают отличными теплоизоляционными свойствами.

Этапы утепления бетонного пола:

Старое покрытие снимается до основания. Также удаляется старая стяжка.

Плиты перекрытий при необходимости ремонтируют, стыки герметизируют. Затем поверхность тщательно очищается от мусора и остатков старой стяжки.

Гидроизоляция.

Укладка утеплителя.

Укладка дополнительного слоя пленки.

Укладка армирующей сетки.

Заливается цементно-песчаная смесь.

После высыхания дважды покрывается грунтовкой.

На готовую стяжку укладывается финальное покрытие.

Этапы изоляции деревянного пола:

Старый материал покрытия демонтируется.

Укладывается пароизоляция (может быть обычная пленка)

Укладывается выбранный материал

На лаги крепятся выравнивающие пластины из фанеры.

Монтируется декоративное покрытие любого типа.

Если времени и денег делать новую изоляцию на полу у вас нет, то есть более простые решения. Некоторые из них практикуются в домах украинцев годами.

Быстрые решения по утеплению полов:

закрыть щели между полом и плинтусами, чтобы уменьшить сквозняки, используя тюбик герметика,

добавить ковер, следует выбирать из более толстых материалов, поскольку они имеют большую теплоизоляционную ценность,

переложить линолеум или ламинат на подложку, чтобы изолировать от поверхности — резину, пенопласт и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что избавиться от сквозняков можно с помощью старых носков. Однако это не единственное применение непарных носков, которые могут зайтись дома. Из них можно сделать даже грелку.