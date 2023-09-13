Орхидея порадует роскошными цветами сразу после подкормки: чем удобрить растение

Цветы будут красивыми и здоровыми, если не забывать о питательных удобрениях

Тропическая красавица орхидея требует внимания цветоводов и ухода. Растение будет цвести круглый год, если вносить правильные подкормки.

Чтобы орхидея роскошно цвела, используйте для удобрения натуральный продукт. Об этом пишет Express.

Так, незаменимым средством при выращивании орхидей станет банановая кожура. Абсолютно натуральный продукт простимулирует цветение растения. Помните, что орхидеи собирают питательные вещества из воздуха или воды, поэтому их следует предоставлять в жидкой форме.

Цветоводы могут использовать самодельный раствор из воды и банановой кожуры. Продукт богат многими макро- и микроэлементами, это недорогое органическое удобрение, обеспечивающее полезные питательные вещества.

Важный нюанс: воду после приготовления раствора из банановой кожуры следует кипятить. Иначе есть риск, что жидкость получит неприятный запах и будет содержать вредные микроорганизмы, которые вредны для корневой системы.

Чтобы приготовить удобрение из банановой кожуры, добавьте нарезанную банановую кожуру в емкость с водой и оставьте настаиваться в течение семи-десяти дней. После прокипятите воду в течение пяти минут, чтобы убрать запах и убить микроорганизмы.

Остудите воду, на это уйдет пять-шесть часов. Когда все будет готово к употреблению, смешайте воду из банановой кожуры с обычной водой в соотношении один к пяти. Удобрение готово к применению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем советуют поливать орхидеи опытные цветоводы. Вместо обычной воды попробуйте использовать минеральную.