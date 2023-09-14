Блогер перешел на украинский и стал объектом насмешек россиян. Но дальше было самое интересное

Украинцы выразили свою поддержку спортивному блоггеру и активно ставят лайки

С самого начала полномасштабного вторжения украинское медийное пространство продолжает очищаться от российского влияния. При этом не секрет, что аудитория украинских медийщиков всегда имела определенный процент россиян. Например, в украинском ютубе их больше, чем можно себе представить. Российские блоггеры приезжали в Украину на фестивали и концерты, дружили с украинскими "коллегами". Украинцы, в свою очередь, довольно охотно делали коллаборации или даже переезжали в россию. Именно поэтому, когда великие и уже известные блоггеры из Украины принимают решение перейти на родной язык, это вызывает недовольство среди их российской аудитории.

Показательной стала история профессионального велосипедиста Василия Капущака: сначала он общался с русскими подписчиками и завоевал большую популярность — более 150 тысяч фолловеров. Однако, когда он решил принципиально переформатировать канал на украинский, то вызвал острое разочарование у своих русскоязычных поклонников, а россияне вообще начали над ним откровенно смеяться.

К примеру, в этом посте указывают, что якобы после перехода аудитория видео резко упала. При этом пользователи не замедлили ответить. Украинцы заявили, что как минимум видеоролик на украинском языке вышел недавно, тогда как русскоязычный, приведенный в манипулятивном посту, выпустился два года назад. Они также поблагодарили за совет по этому замечательному блоггеру, и теперь у Василия Капущака новая украинская аудитория!

"Ведь 1 украинец дороже 1000 россиян. Продолжай думать категориями "просмотров", все равно ума не хватит понять", — пишут украинцы в комментариях. Под последними роликами блоггера сотни комментариев со словами поддержки. Более того, после перехода на канал подписалось еще несколько тысяч подписчиков.

Комментирует ли что-нибудь блоггер?

Если раньше блогер вел канал на русском, то теперь в его описании написано "Привет, это Василий Капущак. И мне все равно, что вы хотите отписаться. Я люблю велосипеды, кросс-кантри, друзей, семью и Украину, в которой живу уже 10 лет".

"Телеграф" проанализировал соцсети парня и выяснил, что блоггер родом из Молдовы. При этом свои страницы он уже давно ведет на украинском (ред. — вероятно, с начала полномасштабного вторжения россии). В последних сообщениях он пишет, что принципиально больше не перейдет на русский. По его мнению, чем меньше мы общаемся на русском, тем быстрее наши друзья и знакомые перейдут на украинский.

Василий Капущак говорит, что Украина стала для него вторым домом

"Когда говорят что "не ко времени" давить на русскоязычных, я спрашиваю, а когда? 30 лет независимости показали, что идеальных условий не будет никогда, не хватит и сотни лет. Декоммунизация, украинизация и особенно дерусификация в более широком смысле этого слова, нужна была еще вчера. Здесь, русскоязычными защитниками на фронте не прикрыться. Признаю свою ошибку, стыдно что раньше не распространял украинский", — пишет Василий Капущак.

Кстати, сейчас новые создатели контента на украинском языке также находят поддержку. Все потому, что спрос на оригинальный, интересный и информативный контент на украинском языке растет. Например, до февраля 2022 года очень многие украиноязычные креаторы существовали в так называемой "слепой зоне". А то есть их контент не привлекал внимания зрителей и оставался малопопулярным или игнорированным. Сегодня же следить за россиянами, которые либо делают вид, что войны не существует, либо продолжают транслировать кремлевские нарративы, для большинства стало неприемлемым.