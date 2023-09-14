Блогер перейшов на українську і став об’єктом насмішок росіян. Але далі було найцікавіше

Українці виразили свою підтримку спортивному блогеру та активно ставлять вподобайки

Від самого початку повномасштабного вторгнення український медійний простір продовжує очищуватися від російського впливу. При цьому не є секретом, що аудиторія українських медійників завжди мала певний відсоток росіян. Наприклад, в українському ютубі їх більше, ніж можна собі уявити. Російські блогери приїжджали до України на фестивалі й концерти, дружили з українськими "колегами". Українці, своєю чергою, доволі охоче робили колаборації або навіть переїздили до росії. Саме тому, коли великі та вже відомі блогери з України приймають рішення перейти на рідну мову, це викликає незадоволеність серед їх російської аудиторії.

Показовою стала історія професійного велосипедиста Василя Капущака: спочатку він спілкувався з підписниками російською та завоював велику популярність — понад 150 тисяч фоловерів. Однак, коли він вирішив принципово переформатувати канал на українську, то викликав гостре розчарування у своїх російськомовних прихильників, а росіяни взагалі почали з нього відверто глузувати.

Наприклад, в наведеному пості вказують, що нібито після переходу аудиторія відео різко впала. При цьому користувачі укртві не забарилися з відповіддю. Українці заявили, що як мінімум відеоролик українською мовою вийшов нещодавно, тоді як російськомовний, який навели в маніпулятивному пості, випустився два роки тому. Вони також подякували за пораду щодо цього чудового блогера, і тепер Василь Капущак має нову українську аудиторію!

"Бо 1 українець дорожче 1000 росіян. Продовжуй думати категоріями "переглядів", все одно клепки не вистачить зрозуміти", — пишуть українці в коментарях. Під останніми роликами блогера сотні коментарів зі словами підтримки. Ба більше, після переходу на канал підписались ще декілька тисяч підписників.

Чи коментує щось блогер?

Якщо раніше блогер вів канал російською, то тепер в його описі написано "Привіт, це Василь Капущак. І мені байдуже, що ви хочете відписатися. Я люблю велосипеди, крос-кантрі, друзів, сім'ю та Україну, в якій живу вже 10 років".

"Телеграф" проаналізував соцмережі хлопця та з'ясував, що блогер родом з Молдови. При цьому свої сторінки він вже давненько веде українською (ред. — ймовірно від початку повномасштабного вторгнення росії). У останніх дописах він пише, що принципово більше не перейде на російську. На його думку, чим менше ми спілкуємось російською, тим швидше наші друзі та знайомі перейдуть на українську.

Василь Капущак каже, що Україна для нього стала другим домом

"Коли кажуть що "не на часі" давити на російськомовних, я питаю, а коли? 30 років незалежності показали, що ідеальних умов не буде ніколи, не вистачить і сотні років. Декомунізація, українізація та особливо дерусифікація у більш широкому значенні цього слова, потрібна була ще вчора. Тут, російськомовними захисниками на фронті не прикритися. Визнаю свою помилку, соромно що раніше не пропагував українську", — пише Василь Капущак.

До речі, зараз нові творці контенту українською також знаходять підтримку. Все тому, що попит на оригінальний, цікавий та інформативний контент українською мовою зростає. Наприклад, до лютого 2022 року дуже багато українськомовних креаторів існували в так званій "сліпій зоні". А тобто їх контент не привертав уваги глядачів і залишався малопопулярними або ігнорованими. Сьогодні ж стежити за росіянами, які або вдають, що війни не існує, або продовжують транслювати кремлівські наративи, для більшості стало неприйнятним.