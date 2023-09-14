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Семин день: что сделать 14 сентября, чтобы "приманить" деньги и удачу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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По примете, если 14 сентября день ясный, то осень будет теплой
По примете, если 14 сентября день ясный, то осень будет теплой. Фото Freepik

В этот день в старину встречали настоящую осень

В четверг, 14 сентября, христианская церковь отмечает память святого Симеона Столпника, живший в V веке, а в народном календаре этот день известен как Семин день. По легенде, святой Симеон прожил сто лет и стал известным благодаря своему вкладу в развитие традиции столпничества (нахождение на рукотворной башне — столпе, непрерывно молясь Богу).

Наши предки в этот день встречали настоящую осень. Событие встречали с размахом – сытно, радостно и с вкусными угощениями. В Семин день в городах и деревнях проходили ярмарки, где люди пели и танцевали.

14 сентября становилось началом периода, когда начинались сватовства, церемонии венчания и свадьбы. Верили, что браки, которые заключались в этот день, будут особенно прочными, долгими и счастливыми.

Что нельзя делать 14 сентября

  • Заниматься домашней уборкой, мести и мыть полы — можно "вымести" и "вылить" удачу, финансовое благополучие.
  • Выбрасывать остатки праздничной еды – к нищете. Чтобы "приманить" деньги и удачу, лучше покормить пищей домашних животных.
  • Жаловаться на жизнь – жалобы вернутся в тройном размере.

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#Традиции #Праздники #Запреты