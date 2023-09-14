Поливайте орхидею раз в неделю этим раствором: тут же появятся роскошные цветы

Не забывайте об удобрении орхидей, к тому же нужны только натуральные ингредиенты

Орхидея – популярное комнатное растение, при умелом подходе тропическая красавица будет вас радовать роскошными цветами круглый год. Простимулировать цветение поможет одна подкормка.

Чтобы заставить орхидею цвести, опытные цветоводы советуют удобрять растение лимонным раствором. Об этом пишет Ukr.media.

Так, всего лишь одно удобрение поможет орхидеям пышно цвести. Что немаловажно, вы обойдетесь без магазинным средств, ведь приготовить подкормку можно своими руками. Лимонная кислота, которую содержит лимон, очень полезна комнатному растению.

Как приготовить подкормку для орхидеи? Просто добавьте в литр отстоянной воды комнатной температуры одну чайную ложку свежевыжатого сока лимона. Также можно воспользоваться альтернативой цитрусу – лимонной кислотой, но в этот случае хватит 1 г. Не забудьте перемешать ингредиенты перед тем, как опрыскивать цветок.

Как часто нужно удобрять орхидею лимонным раствором? Достаточно одного раза в неделю, позволяется и реже, раз в две недели. Цветоводы могут опрыскивать растение или же применить метод окунания (не более 30 минут).

Лимонное удобрение поддержит развитие орхидей и укрепит ее корни. Растение тут же пойдет в рост и выпустит новые цветы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в качестве удобрения орхидей подойдет и другой натуральный продукт. По словам цветоводов, растение просто обожает подкормку из банановой кожуры.