Топ-5 согревающих продуктов: интересные варианты впрок

Украинское сало есть в списке

В перечне советов для согревания зимой или осенью в холодном доме среди лидеров всегда оказывается "выпить горячий напиток". Это может быть чай или, например, какао. Стоит заметить – такое тепло достаточно изменчиво. Для того чтобы получить больше тепла, часто нужно что-то съесть.

Среди продуктов, которые помогают согреться, часто упоминают специи. Диетолог Наталья Деревянко отмечает, что черный перец – хороший антисептик, а имбирный чай используют при простуде. Однако иметь дома только специи не стоит. Среди продуктов, которые помогут согреться и будут полезны зимой – крупы, семена и другие.

Чтобы согреться зимой, нужно питаться полноценно — иметь в рационе мясо, рыбу, яйца, фрукты с овощами. Диетолог отмечает, что в холода важно увеличить в рационе количество жиров и протеинов животного происхождения.

Среди каш , которые можно держать впрок дома — гречка, кукурузная, пшеничная, спельта, отруби.

, которые можно держать впрок дома — гречка, кукурузная, пшеничная, спельта, отруби. Среди орехов выделяют грецкий, лесной, миндаль, мускатный и фисташки.

выделяют грецкий, лесной, миндаль, мускатный и фисташки. Среди масел — кунжутное, горчичное, оливковое, льняное, кукурузное.

Диетолог Оксана Скиталинская также отмечает употребление семян. В частности, семена подсолнечника, тыквы, льна. Традиционный украинский продукт — сало, также будет полезен зимой. Вместе с зерновым хлебом снабдит энергией. Семена же можно добавлять к кашам или молочным продуктам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о вредности употребления алкоголя для согрева — это особо подчеркнули в Минздраве. Среди советов для согрева – физкультура.