Забудете о вредителе навсегда: что сделать осенью на участке против колорадского жука

Опытные агрономы рассказали о самых простых способах борьбы с насекомыми

Осенью наступает подходящее время для того, чтобы избавиться от вредителей, которые портят наш урожай. Недавно мы рассказывали, как избавиться от проволочника в огороде. А в этой статье речь пойдет о том, что сделать осенью, чтобы избавиться от колорадского жука.

Как сообщает Ukr.Media, после уборки картофеля можно воспользоваться несколькими способами, которые помогут избавиться от колорадского жука. Еще до уборки нужно скосить ботву, собрать и сжечь, это лишит вредителей корма, когда они начнут готовиться к зиме.

Как уничтожить колорадского жука без химии

Избавиться от насекомых на несколько лет поможет обильный полив почвы 4-процентным раствором куриного помета. На одну сотку нужно около 80 ведер. Через неделю участок нужно перекопать.

Еще один способ — глубокая перекопка участка поздней осени. При этом полезно будет внести луковую или чесночную шелуху. Колорадские жуки, уже скрывшиеся на зимовку, просто погибнут.

Также можно равномерно разбрасывать на участке золу. А осенний полив водой с аммиаком, которая к тому же является удобрением, приведет к гибели от 80 до 100 процентов жуков.

Еще один нехитрый способ – приманка. После уборки картофеля, на листе железа или полиэтилене нужно разложить отходы от его переработки, раздавить, размазать и оставить в день. Сюда соберутся все жуки, которые не отправились на зимовку. И уничтожить их будет нетрудно, а в следующем году хлопот с ними будет гораздо меньше.