Топ-10 самых неприхотливых в уходе растений, которые не нужно удобрять

Многим растениям на самом деле не нужно, чтобы мы их удобряли

Конечно, есть такие капризные красавицы, как орхидея — они очень любят правильный уход и иногда вы просто не знаете, что делать, чтобы орхидея цвела. Просто великолепно, что не все домашние растения такие привередливые и не нуждаются в дополнительной подкормке.

Как отмечает портал housedigest, корни растения поглощают влагу и минеральные вещества из почвы, а листья — углекислый газ из воздуха. Они используют энергию солнца, чтобы превратить эти вещества в удобрение, расти и размножаться.

Удобрение для таких цветов — это своеобразная добавка питательных веществ, которые они могут не получать естественным путем из-за некачественного субстрата для выращивания, болезни или недостатка солнечного света. Существуют также определенные цветы, которые не требуют ухода, поэтому вам, возможно, не придется их вообще удобрять. Вашему вниманию предлагается целая подборка таких неприхотливых в уходе растений.

Многолетники

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Мирная лилия (спатифиллум)

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Алоэ вера

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Папоротник "птичье гнездо"

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Венерина мухоловка

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Денежное дерево

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Юкка

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Калатея

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Хавортия

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Антуриум

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Ранее мы рассказывали, как правильно вырастить туберозу. Эта красавица является настоящим парфюмерным сокровищем благодаря своему яркому аромату.