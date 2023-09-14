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Топ-10 самых неприхотливых в уходе растений, которые не нужно удобрять

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Комнатные цветы создают уютную атмосферу Новость обновлена 14 сентября 2023, 16:40
Комнатные цветы создают уютную атмосферу. Фото Freepik

Многим растениям на самом деле не нужно, чтобы мы их удобряли

Конечно, есть такие капризные красавицы, как орхидея — они очень любят правильный уход и иногда вы просто не знаете, что делать, чтобы орхидея цвела. Просто великолепно, что не все домашние растения такие привередливые и не нуждаются в дополнительной подкормке.

Как отмечает портал housedigest, корни растения поглощают влагу и минеральные вещества из почвы, а листья — углекислый газ из воздуха. Они используют энергию солнца, чтобы превратить эти вещества в удобрение, расти и размножаться.

Удобрение для таких цветов — это своеобразная добавка питательных веществ, которые они могут не получать естественным путем из-за некачественного субстрата для выращивания, болезни или недостатка солнечного света. Существуют также определенные цветы, которые не требуют ухода, поэтому вам, возможно, не придется их вообще удобрять. Вашему вниманию предлагается целая подборка таких неприхотливых в уходе растений.

  • Многолетники
Многолетники
Фото: Getty Images
  • Мирная лилия (спатифиллум)
спатифиллум
Фото: Shutterstock
  • Алоэ вера
Алоэ вера
Фото: Getty Images
  • Папоротник "птичье гнездо"
Папоротник "птичье гнездо"
Фото: Shutterstock
  • Венерина мухоловка
Венерина мухоловка
Фото: Shutterstock
  • Денежное дерево
Денежное дерево
Фото: Getty Images
  • Юкка
Юкка
Фото: Getty Images
  • Калатея
Калатея
Фото: Getty Images
  • Хавортия
Хавортия
Фото: Shutterstock
  • Антуриум
Антуриум
Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, как правильно вырастить туберозу. Эта красавица является настоящим парфюмерным сокровищем благодаря своему яркому аромату.

Теги:
#Растения #Домашние растения #Комнатные цветы