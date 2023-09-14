Хотите хороший урожай - сажайте только так: что нужно учесть при посадке свеклы на зиму

Полезные советы, которые пригодятся даже опытным огородникам

Осень — это не только красивая пора, когда природа "перекрашивается" в золото, но и очень насыщенный период для дачников. Все потому, что нужно собрать весь урожай, перебрать и подготовить его к хранению, также убрать свой участок. А некоторые огородники, чтобы земля не пустовала и в холода, высаживают овощи еще и на зиму, к примеру чеснок.

Как отмечает портал parnikukraine в Инстаграм, также на зиму можно высадить и свеклу. Однако, чтобы она не пропала, и вы смогли получить хороший урожай, важно придерживаться нескольких "правил".

Как сажать свеклу на зиму

Первое, что нужно сделать — это выбрать правильный сорт свеклы. Нужно подобрать тот, который подходит для посадки осенью: холодостойкий.

Садить много не нужно, потому что выращенные овощи не смогут долго храниться, их нужно съесть летом.

Сеять свеклу нужно в октябре-ноябре. Температура земли как раз опустится до +2°. А воздух до 0°

Сажать овощ желательно на приподнятом солнечном участке, можно на грядках, где раньше росли кабачки, огурцы или лук.

Ранее мы рассказывали, как сохранить лук на зиму, чтобы он не сгнил. Для этого понадобится хорошая просушка и несколько неожиданных компонентов.