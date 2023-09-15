Амур будет против них: этим знакам Зодиака совсем не повезет в любви в сентябре

К сожалению, в этом месяце личная жизнь не задастся у многих

Начало осени многим обещает принести массу неприятностей в личную жизнь, начиная от простых конфликтов и заканчивая расставаниями и одиночеством.

Не повезет таким знакам как Овен, Телец, Близнецы, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог и Рыбы. Об этом говорит любовный гороскоп Таро для всех знаков на сентябрь.

Овнам выпала перевернутая Четверка пентаклей

Одинокие Овны останутся пока одинокими, в то время как Овнов в отношениях ждут ссоры, конфликты и манипуляции.

Тельцам выпала перевернутая Семерка мечей

Тельцов в сентябре может ждать предательство, отсутствие доверия и взаимопонимания в отношениях.

Близнецам выпала перевернутая Двойка кубков

В этом положении карта говорит, что в Ваших отношениях один находится в позиции дающего, а второй, — только принимает, что вызывает споры и конфликты.

Весам выпала перевернутая Двойка пентаклей

Вскоре у Вас может сложиться так, что придется чем-то жертвовать ради отношений, может ощущаться эмоциональная прохлада и быть выдвинуты какие-то условия.

Скорпионам выпала перевернутая Шестерка пентаклей

В ближайшее время Вас могут ждать только "рыночные" отношения или интрижки. Искренности или счастья они Вам не принесут.

Стрельцам выпал перевернутый Туз мечей

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшее время у Вас будет чрезмерно много эмоций, что помешает принимать трезвые решения и навредит отношениям.

Козерогам выпала Башня

Эта карта перемен, которые случатся вне зависимости от Вашего желания, и чем больше Вы будете им противиться, тем больнее будет их принимать. В любовном раскладе Башня может говорить о кризисе в отношениях и возможном скором разрыве.

Рыбам выпала перевернутая Четверка мечей

В отношениях могут быть конфликты и измены, которые могут вылиться в разрыв. Для одиноких Рыб эта карта также негативная, — если Вы встретите пару, не спешите доверять партнеру, он может не оправдать Ваших ожиданий.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви до конца года по картам Таро.