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Неочевидные места для утепления: как сделать дом более теплым и снизить расходы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Экран за батарею можно купить или сделать самостоятельно из фольгированного утеплителя
Экран за батарею можно купить или сделать самостоятельно из фольгированного утеплителя

Утепление бойлера горячей воды может помочь сэкономить

Утепление дома имеет несколько этапов. Среди них – уплотнение окон, работа с крышей, полом, ликвидация сквозняков. Одна немногие знают о мелочах, которые могут не только существенно повысить температуру в комнатах, но и помочь сэкономить на счетах за электроэнергию.

Как отмечает Energysavingtrust, изоляция на водяных резервуарах и трубах, а также изоляция за радиаторами уменьшает количество потерь тепла, поэтому вы тратите меньше денег на подогрев воды, а горячая вода дольше остается горячей. В частности, можно надевать "кожух" на бойлер для воды. Это можно сделать разными способами – нанесением монтажной пены или обертыванием фольгированным утеплителем. Так вода в бойлере будет остывать гораздо медленнее и это будет экономить энергию.

Для этого также производят и изоляцию труб водоснабжения. Актуально это в основном для жителей частных домов или тем, у кого разведение воды идет внутри квартиры.

Если вы пытаетесь сэкономить деньги на счетах за отопление, уменьшить потребление энергии и сделать температуру в комнате выше, рефлекторные панели для радиаторов являются еще одним хорошим и недорогим вариантом. Эти панели крепятся за батареями, чтобы отбивать тепло от радиатора обратно в комнату, а не пропускать тепло через наружную стену. Помните, что рефлекторные панели следует размещать только за радиаторами на внешних стенах. Их также можно сделать из фольгированного утеплителя фольгой в сторону комнаты.

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#Батарея #утепление #бойлер