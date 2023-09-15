Неочевидные места для утепления: как сделать дом более теплым и снизить расходы

Утепление бойлера горячей воды может помочь сэкономить

Утепление дома имеет несколько этапов. Среди них – уплотнение окон, работа с крышей, полом, ликвидация сквозняков. Одна немногие знают о мелочах, которые могут не только существенно повысить температуру в комнатах, но и помочь сэкономить на счетах за электроэнергию.

Как отмечает Energysavingtrust, изоляция на водяных резервуарах и трубах, а также изоляция за радиаторами уменьшает количество потерь тепла, поэтому вы тратите меньше денег на подогрев воды, а горячая вода дольше остается горячей. В частности, можно надевать "кожух" на бойлер для воды. Это можно сделать разными способами – нанесением монтажной пены или обертыванием фольгированным утеплителем. Так вода в бойлере будет остывать гораздо медленнее и это будет экономить энергию.

Для этого также производят и изоляцию труб водоснабжения. Актуально это в основном для жителей частных домов или тем, у кого разведение воды идет внутри квартиры.

Если вы пытаетесь сэкономить деньги на счетах за отопление, уменьшить потребление энергии и сделать температуру в комнате выше, рефлекторные панели для радиаторов являются еще одним хорошим и недорогим вариантом. Эти панели крепятся за батареями, чтобы отбивать тепло от радиатора обратно в комнату, а не пропускать тепло через наружную стену. Помните, что рефлекторные панели следует размещать только за радиаторами на внешних стенах. Их также можно сделать из фольгированного утеплителя фольгой в сторону комнаты.

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