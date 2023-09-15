Как сделать так, чтобы орхидея зацвела: один секретный трюк разбудит "спящую красавицу"

Нужна всего одна подкормка, и растение пойдет в рост

Многие любители цветов, особенно новички, сомневаются в своих навыках и не берутся за выращивание орхидей. Это и в самом деле довольно капризная красавица, требующая внимания и ухода.

В то же время, как пишет Ukr.Media, их выращивать может каждый, и предлагаемый способ — лучший ответ на вопрос, что делать с орхидеей, если она не цветет. Обычно они начинают расцветать после одного удобрения и эта процедура совсем несложна.

Как разбудить орхидеи для цветения

Опытные огородники знают, чем можно полить орхидею, чтобы она цвела — обычным лимоном. Это растение особенно ценит лимонную кислоту, способствующую росту и цветению. Из всех кислот орхидея может полностью усвоить только лимонную.

Для приготовления раствора потребуется:

Вода — 1 литр.

Свежевыжатый лимонный сок — 1 чайная ложка.

Перемешайте сок с водой и опрыскайте растение. Если вы хотите заменить сок лимонной кислотой, то нужно взять всего 1 грамм.

Также этот раствор подходит для того, чтобы окунуть в него горшок и оставить орхидею на полчаса. После такой подкормки даже самая заброшенная орхидея оживает, начинает выпускать новые корни и активно цвести. Производить процедуру подкормки рекомендуется один раз в неделю, но можно и реже.

Кроме того, с помощью лимона можно очищать листья цветка. Смешайте лимонный сок с водой в одинаковых пропорциях, смочите ватный диск в этой смеси, отожмите излишек жидкости и аккуратно протрите листья.

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