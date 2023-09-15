Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Львов ждут победы, а Раков, - депрессивное настроение

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Вторая половина сентября в 2023 году многим может принести силы и возможности для достижения целей, однако у некоторых ознаменуется потерями и плохим настроением.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 сентября 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Пятерка пентаклей

Эта карта предупреждает о материальных потерях и невзгодах, однако речь может идти также про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Телец — Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Близнецы — перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что в ближайшее время у Вас может быть хаос в мыслях и в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.

Рак — Девятка мечей

Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Лев — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. В ближайшее время Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху

Дева — перевернутая Тройка жезлов

На неделе у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.

Весы — Четверка кубков

В ближайшее время Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Скорпион — Пятерка жезлов

На следующей неделе Вам возможно придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Стрелец — Паж пентаклей

В ближайшее время Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также скоро может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Козерог — перевернутые Влюбленные

Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.

Водолей — перевернутая Верховная жрица

Скоро у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Рыбы — перевернутая Тройка кубков

В ближайшее время удача может быть не на Вашей стороне, какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас. Пока лучше будьте умеренны и избегайте излишеств в чем бы то ни было.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.