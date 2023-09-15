Осенний дождь не будет помехой: как сушить морковь после уборки урожая
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Агрономы поделились своими советами по правильной подготовке собранных овощей
Сезон дождей доставляет проблемы многим огородникам, которые намерены получить и сохранить богатый урожай моркови и свеклы. Все знают, что лучше делать это в сухой и солнечный день, но иногда погода не дает благоприятных условий.
Портал prostoway предлагает несколько советов, которые помогут вам в этой ситуации. К хранению на зиму корнеплоды можно подготовить несколькими способами даже в дождливую погоду.
Как сохранить морковь после уборки
- Использование воздушной сушки
Для этого расположите морковь и свеклу на сетке или решетке так, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг плодов. Это будет способствовать более быстрому высушиванию. Если не идет дождь, разложите сетки с корнеплодами на улице под навесом.
- Использование вентиляторов
Если у вас есть доступ к вентиляторам, они могут значительно ускорить процесс высушивания. Поставьте их рядом с морковью и свеклой для обеспечения потока воздуха.
- Удаление излишней влаги
Если урожай моркови и свеклы чрезмерно влажный, осторожно удалите влагу с плодов с помощью сухой ткани или бумажных полотенец. Это поможет избежать гниения и сохранить их дольше.
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