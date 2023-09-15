Осенний дождь не будет помехой: как сушить морковь после уборки урожая

Агрономы поделились своими советами по правильной подготовке собранных овощей

Сезон дождей доставляет проблемы многим огородникам, которые намерены получить и сохранить богатый урожай моркови и свеклы. Все знают, что лучше делать это в сухой и солнечный день, но иногда погода не дает благоприятных условий.

Портал prostoway предлагает несколько советов, которые помогут вам в этой ситуации. К хранению на зиму корнеплоды можно подготовить несколькими способами даже в дождливую погоду.

Как сохранить морковь после уборки

Использование воздушной сушки

Для этого расположите морковь и свеклу на сетке или решетке так, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг плодов. Это будет способствовать более быстрому высушиванию. Если не идет дождь, разложите сетки с корнеплодами на улице под навесом.

Использование вентиляторов

Если у вас есть доступ к вентиляторам, они могут значительно ускорить процесс высушивания. Поставьте их рядом с морковью и свеклой для обеспечения потока воздуха.

Удаление излишней влаги

Если урожай моркови и свеклы чрезмерно влажный, осторожно удалите влагу с плодов с помощью сухой ткани или бумажных полотенец. Это поможет избежать гниения и сохранить их дольше.

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