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Хорошо для почвы и плохо для вредителей: какой цветок нужно высадить в огороде

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Календула - полезное растение
Календула - полезное растение. Фото Pixabay

Этот сидерат помогает земле восстановиться после сбора урожая

Сидераты представляют собой весьма полезные растения для улучшения состояния почвы после уборки урожая. Многие огородники упускают это из виду и прибегают к применению химических удобрений, но есть способ избежать этого.

Существует растение, которое можно использовать как средство для улучшения почвы, так и для борьбы с различными заболеваниями и вредителями. Об этом пишет prostoway.

Какой сидерат посадить в огороде

Таким "волшебным" растением можно считать календулу лекарственную, которая произрастает довольно легко и часто встречается на дачных участках. Её также называют "ноготками".

Оказывается, что в период вегетации корни цветка активно поставляют соседним растениям необходимые элементы, фитонциды и другие полезные компоненты. Более того, календула благоприятно влияет на состав почвы и способствует ее дезинфекции.

Как правильно сажать календулу

Стоит высаживать календулу таким образом, чтобы растение достигло полной зрелости перед началом морозов. Идеальное время для посева семян находится в промежутке между второй половиной августа и началом осени. На каждый квадратный метр почвы нужно использовать 100-150 граммов семян.

Ранее мы писали, как помочь собранной с огорода моркови долежать до весны. Благодаря одним лайфхакам овощи будут храниться дольше.

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