Хорошо для почвы и плохо для вредителей: какой цветок нужно высадить в огороде

Этот сидерат помогает земле восстановиться после сбора урожая

Сидераты представляют собой весьма полезные растения для улучшения состояния почвы после уборки урожая. Многие огородники упускают это из виду и прибегают к применению химических удобрений, но есть способ избежать этого.

Существует растение, которое можно использовать как средство для улучшения почвы, так и для борьбы с различными заболеваниями и вредителями. Об этом пишет prostoway.

Какой сидерат посадить в огороде

Таким "волшебным" растением можно считать календулу лекарственную, которая произрастает довольно легко и часто встречается на дачных участках. Её также называют "ноготками".

Оказывается, что в период вегетации корни цветка активно поставляют соседним растениям необходимые элементы, фитонциды и другие полезные компоненты. Более того, календула благоприятно влияет на состав почвы и способствует ее дезинфекции.

Как правильно сажать календулу

Стоит высаживать календулу таким образом, чтобы растение достигло полной зрелости перед началом морозов. Идеальное время для посева семян находится в промежутке между второй половиной августа и началом осени. На каждый квадратный метр почвы нужно использовать 100-150 граммов семян.

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