Эта подкормка творит чудеса: успейте удобрить гортензии вовремя

Сохраните свои растения здоровыми и цветущими с помощью проверенного натурального средства

Гортензии являются одними из самых красивых и привлекательных растений, но чтобы получить их ослепительное цветение, важно знать, как за ними правильно ухаживать. Одной из самых распространенных проблем садовода является вопрос, как вносить удобрения под гортензии.

Эксперт в области цветоводства поделился советами с порталом Express. Садоводы удобряют эти растения поздней осенью перед началом зимы и весной после обрезки.

Чем подкислить почву для гортензии

Гортензии любят богатую питательными веществами почву. Многие этого не знают, но использование кофейной гущи может быть прекрасным способом подкислить почву, которую любят гортензии.

Кофейная гуща является природной кислотой, и добавленная в почву, она облегчает растениям поглощение питательных веществ и помогает им расти пышнее и быстрее. Более того, посыпание кофейного жмыха вокруг основания ваших гортензий может придать им красивый синий оттенок, в зависимости от сорта.

Добавление кофейной гущи к кустам гортензии может привести к тому, что некоторые, большинство или все цветки станут синими из фиолетовых или розовых. Это зависит от того, как куст гортензии поглощает алюминий и как он реагирует на более кислую почву.

Ранее мы рассказывали, чем поливать орхидею для пышного цветения. Этот секретный трюк разбудит любую "спящую красавицу".