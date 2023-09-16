Сад не переживет зиму: главные ошибки дачников в уходе за деревьями осенью

Нужно правильно удобрять и обрезать деревья, чтобы в будущем не остаться без урожая

Осень – время подготовки дачного участка к зиме. Важно не только внести удобрения в саду, а и провести ряд манипуляций с деревьями.

Дачники часто допускают ошибки в уходе за деревьями осенью. Чтобы ваш сад пережил зиму, следуйте простым советам, пишет Телеграм-канал "Садовник".

Ошибка №1 — поздняя подкормка. Вносите удобрения в сентябре и начале октября, пока на улице тепло, а почва не подмерзла. Корни попросту не примут питательные вещества, если земля холодная.

Вносите удобрения в сентябре и начале октября, пока на улице тепло, а почва не подмерзла. Корни попросту не примут питательные вещества, если земля холодная. Ошибка №2 — отсутствие удобрений. Не подкармливать деревья в осенние месяцы –не вариант. Помните, что период плодоношения забрал много сил у культур, теперь им требуется энергия для восстановления. Кроме того, удобрения помогут растения оставаться стойкими к морозам зимой.

Ошибка №3 — обрезка. Опытные дачники не советуют проводить радикальную обрезку плодовых деревьев в осенний сезон. По их словам, это лишь нанесет вред. Однако не бойтесь убирать сухие, сломанные и загущающие тонкие ветви. В таком случае нужно замазать участок дерева садовым варом.

Опытные дачники не советуют проводить радикальную обрезку плодовых деревьев в осенний сезон. По их словам, это лишь нанесет вред. Однако не бойтесь убирать сухие, сломанные и загущающие тонкие ветви. В таком случае нужно замазать участок дерева садовым варом. Ошибка №4 – побелка. Ранняя побелка будет неэффективна из-за осенних дождей. Рекомендуется начинать белить стволы и основания скелетных ветвей, когда на улице сохраняется температура около 5-7 градусов тепла.

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