Успейте сделать это с яблонями до морозов: дерево засыплет урожаем

Осенью яблоня нуждается в полезных веществах

Яблоню можно увидеть практически в каждом саду. Но не каждому дачнику удается вырастить дерево, которое будет каждый год давать много крупных и вкусных плодов. Для получения хорошего урожая за деревом нужно постоянно ухаживать. Часть процедур нужно успеть провести осенью, до наступления морозов.

Несмотря на отсутствие жары не нужно прекращать полив яблок осенью. Более того, он обязателен. Поливать яблони следует до наступления морозов.

Обязательна и подкормка, которая поможет собрать хороший урожай в новом сезоне.

Для осенней подкормки яблок подойдет раствор на основе селитры, пишет Telegram-кана СОДа.

Селитра способствует росту и развитию деревьев, повышает их сопротивляемость болезням и вредителям. Для приготовления раствора нужно развести 50 г селитры в 10 литрах кипятка, дать ему остыть и полить дерево у основания ствола.

Еще один полезный для яблони раствор готовится из медного купороса. Медный купорос защищает деревья от разных болезней и вредителей, помогает уничтожить грибы и бактерии, которые могут портить кору, листья и плоды. Для приготовления раствора 100 г купороса соединяют с 10 литрами воды, затем опрыскивают дерево со всех сторон. Обработку нужно проводить только когда яблоня сбросит все листья.

Некоторые дачники используют для подкормки раствор йода. 10 капель средства растворяют в 10 литрах воды и поливают под корень.

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