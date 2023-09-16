Даром потратите семена: эту ошибку при посадке под зиму делают почти все дачники

Также важно выбрать качественные семена, чтобы обеспечить хороший урожай

Пока совсем не похолодало и не начались затяжные дожди, вы можете успеть обработать почву от фитофторы на следующий сезон. Еще один важный этап в подготовке к следующему сезону — это посадка семян на огороде под зиму. Этот метод, называемый также зимней посадкой, позволяет сэкономить время и усилия весной.

Как сообщает Ukr.Media, из-за одной ошибки все усилия могут быть напрасными. А все потому, что многие дачники сильно спешат.

Можно ли сеять семена под зиму и как это правильно сделать

Эксперты рассказали, как не стоит поступать во время подзимнего посева семян — не проводите посев, пока почва еще мягкая. В это время землю продолжает пригревать солнце и посевы могут прорасти до холодов. В таком случае ростки просто вымерзнут зимой, и весной будет уже нечему всходить.

Как следует поступить:

осенью на грядке наметить ряды для сеяния;

их глубину нужно сделать вдвое больше обычной;

землю с этих намеченных рядов нужно собрать.

Собранную почву оставляют в таком месте домохозяйства, которое не промерзает при заморозках. Когда похолодает и несколько верхних сантиметров почвы затвердеет, высаживают семена. Их сеют в приготовленные заранее ряды, а сверху присыпают той землей, которая стояла отдельно и не промерзла.

Поливать при посадке под зиму не надо. Весной, когда появятся всходы, будет необходимо их поливать, подкармливать и осуществлять все дальнейшие этапы выращивания богатого урожая.

Что можно сеять под зиму в Украине?

Это могут быть такие культуры, как чеснок, лук, морковь, редис и некоторые зеленые культуры. Например, мангольд, петрушка, укроп, сельдерей, салат, руккола. Важно выбрать качественные семена, чтобы обеспечить хороший урожай.

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