Синтетика, шерсть или пух: какое одеяло выбрать для холодной зимы

Несколько простых советов помогут вам сделать правильный выбор

Впереди Украину снова может ждать непростая зима, в ходе которой не исключены перебои с отоплением. А это означает, что до наступления холодов необходимо запастись вещами, которые помогут не замерзнуть в такие периоды. Одна из главных вещей — это, конечно же, одеяло. Следует разобраться, какое лучше и практичнее приобрести на зиму.

При выборе одеяла стоит отталкиваться также и от собственных привычек. То есть, если вы любите спать в прохладе, когда температура не превышает 16-18 градусов, то для вас подойдет шерстяное одеяло. Если любите, когда еще прохладнее, тогда пуховое одеяло. Для тех, кто любит спать, когда в комнате 19-20 градусов, можно предложить одеяло с синтетическими наполнителями. Если же вы любитель тепла — вам подойдет одеяло из шелка или бамбука.

Шерстяное одеяло

Одним из главных преимуществ такого одеяла заключается в способности пропускать воздух, поддерживать температуру тела, впитывать влагу, но в то же время оставаться сухим.

К слову, после покупки одеяло стоит разложить дома на несколько часов. Это необходимо для того, чтобы волокна приняли правильную форму.

Пухово-перьевое одеяло

В таких одеялах обычно используются гагачий пух, гусиное и утиное перо. Сами по себе они очень легкие, но в то же время невероятно теплые. Они способны пропускать воздух, за счет чего происходит теплообмен и поддерживается комфортная температура.

Если ваш выбор остановился на этом варианте, то при покупке лучше выбирать одеяла с натуральным чехлом, поскольку синтетическая ткань хуже пропускает воздух, чем натуральная. Также следует обратить внимание, что пуха в составе должен быть не менее 60%.

Синтетическое одеяло

Это одеяло способно хорошо согреть в холодные ночи благодаря синтетическим наполнителям. Но в то же время они не обеспечивают такую качественную терморегуляцию, как изделия с натуральными наполнителями. Также недостатком является и низкая способность впитывать пот.

Одеяло из растительных волокон

Бамбуковое волокно продолжает пользоваться все большей популярностью, несмотря на то, что его цена довольно высока. Однако ценится оно за свои антимикробные свойства, способность впитывать влагу, пропускать воздух, а также обеспечивать отличную терморегуляцию и поддерживать оптимальную температуру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно необходимо укрываться одеялом, чтобы было максимально комфортно и тепло. Есть несколько простых, но эффективных советов.