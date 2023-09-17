Обрезаем розы в сентябре: почему это нужно сделать сейчас и как правильно

У садоводов появилась прекрасная возможность выйти в сад и заняться осенними работами

Осень — это не только период сбора урожая на огороде, но и время для выполнения различных работ на участке, включая уход за садом и клумбами. Например, в сентябре требуется провести подкормку многих растений, а также сделать обрезку садовым кустовым розам.

Как правильно подрезать кустовые розы в этом месяце, чтобы в будущем году растения радовали здоровым видом? Как пишет express, эти растения можно обрезать в любое время в этом месяце.

Когда обрезать кустовые розы

Многие виды кустовых роз, такие как "Галлика", "английские" розы или гибридные розы, можно без проблем обрезать ножницами в сентябре.

Как обрезать кустовые розы правильно

Не нужно беспокоиться о расположении или угле среза. Просто обрежьте все длинные и беспорядочные побеги, словно вы подстригаете живую изгородь. В результате получится компактный, немного куполообразный куст, примерно в две трети от его изначального размера.

Чтобы предотвратить появление гнили или болезней, уберите сырые, старые и морщинистые цветы.

Польза обрезания кустовых роз

Простая стрижка в сентябре может быть достаточной, чтобы поддержать здоровье и обильное цветение растения. Подрезка роз позволит им развиваться более активно и обеспечит хороший цветущий результат в следующем году. Осень также идеальное время для посадки новых роз, поскольку они могут успеть укорениться в холодные месяцы зимы.

Ранее мы писали, какие растения нельзя сажать осенью. Всего их 9.