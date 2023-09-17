Все вредители будут уничтожены: чем полить грядки осенью
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После уборки урожая нужно обязательно обрабатывать почву
Осенью работы на дачных участках связаны с уборкой урожая и подготовкой земли к зиме и следующем сезону. В течение теплого времени года дачники неоднократно проводят обработку грядок от паразитов. То же самое нужно сделать и после того как грядки будут уже пустые.
Для обработки почвы от вредителей можно использовать средство, которое очень просто сделать в домашних условиях.
Для приготовления обеззараживающего раствора понадобятся уксус и перекись водорода. Антисептик уничтожит вредные бактерии, грибы, споры, которые остаются в почве. Не лишним будет обработать этим средством и инвентарь, который используется для работы в огороде. Если на участке есть теплица, ее стены также можно опрыскать этой жидкостью.
Процедуру нужно проводить когда весь урожай будет уже собран.
Ингредиенты:
1 литр 9% уксусной кислоты;
200 мл 3% перекиси водорода;
10 литров воды.
Приготовление:
Смешайте уксус с перекисью в пропорции 5 к 1, оставьте смесь настояться около 10 дней в темноте.
Перед обработкой сада разведите 1 стакан раствора в 10 литрах воды.
Просто полейте раствором почву. Если на ветках деревьев уже нет листвы, можно обработать и их.
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