Таких всего три: эти знаки Зодиака - счастливчики недели по картам Таро

Ближайшая неделя осчастливит немногих

Вторая половина сентября в 2023 году будет не самой простой, однако для трех знаков Зодиака принесет море удачи и хорошего настроения.

Речь про такие знаки как Телец, Лев и Стрелец. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 18 по 24 сентября включительно.

Тельцам выпала Шестерка жезлов

Второе название этой карты, — Владыка триумфа, и она говорит, что Вас в скором времени ждут финансовые поступления, выигрыши, удача и высокая результативность работы.

Львам выпал Туз мечей

Эта карта обещает Вам победы, триумф и процветание на следующую неделю. Вы будете принимать правильные решения, которые помогут улучшить Вашу жизнь. Особенно удачным это время станет у тех, кто работает головой, а не мышцами.

Стрельцам выпал Паж пентаклей

На следующей неделе Вы будете "в ресурсе", чтобы работать над собой, делать выводы из прежных ошибок и учиться новому. Также скоро Вас может ждать знаковая встреча с темноволосым юношей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане в ближайшую неделю.