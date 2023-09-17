Что нужно сделать с розами до наступления морозов: так цветы точно переживут зиму

Не забудьте осенью внести удобрения, чтобы розы лучше росли

Осенью цветоводы обрезают розы и готовят растение к холодам. Чтобы цветы успешно перезимовали, важно их правильно удобрить до наступления "минуса".

Подготовить розы к зимы очень просто, в том числе с помощью подкормок. Об этом пишет Телеграм-канал "Садовник".

Во-первых, не забывайте поливать розы. Этот цветок предпочитает влажную почву. Сокращать полив необходимо с конца сентября, если сохраняется дождливая погода – остановить совсем. Наиболее оптимальное время для полива роз – утро, чтобы в течение дня влага впиталась в землю. В противном случае есть риск, что ночная прохлада в комбинации с влагой вызовет размножение бактерий, что чревато для цветов инфекциями.

Во-вторых, продолжайте удобрять розы. Опытные садовники обращают внимание на два типа средств — фосфорные и калийные. Первый отвечает за цветение роз, а еще повышает морозостойкость побегов. Второй благоприятно отразится на закладывании цветочных почек, что хорошо для цветения. Оба вещества улучшат вызревание побегов.

Третий важный этап подготовки роз к морозам – подкормка. В период с начала до середины сентября, а затем в последнюю неделю октября или в начале ноября вносится полезная для цветов смесь: 1 ст. ложка суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия в расчете на 10 л воды. Каждый куст требует по 3 л. Дополнительный вариант подкормки: древесная зола, достаточно одной горсти под куст.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что розы можно высаживать осенью. При этом важно защитить растение от заморозков.