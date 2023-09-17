От тараканов не останется и следа: накормите насекомых этой смесью

Вывести насекомых из дома можно благодаря простому средству

Стоит в квартире появится всего лишь одному таракану, как их тут же становится целое полчище. И тогда кажется, что избавиться от этих противных насекомых, которые разносят заразу, практически невозможно. На самом же деле есть простое средство, которое уничтожает тараканов в два счета.

Прежде всего нужно помнить, что тараканы чаще всего заводятся там, где грязно и где они имеют легкий доступ к еде. Поэтому эффективную борьбу с этими насекомыми нужно начинать с тщательной уборки.

Если пауков отпугивают резкие запахи, то тараканов яркие ароматы привлекают. Насекомое обязательно попробует приманку, которая будет источать сильный аромат.

Как приготовить отраву для тараканов

Для приготовления средства от тарканов потребуется крахмал. Подойдет как картофельный, так и кукурузный. Его необходимо смешать с водой до консистенции густой кашицы и добавить 2 чайных ложки буры.

Для ароматизации добавьте пюре переспевшего банана. Он должен источать сильный аромат.

Из приготовленной массы нужно скатать шарики и разложить по плинтусам, а также под мойкой и в духовке. Полученное средство очень сильное и буквально на следующий день вы заметите, что живых насекомых становится меньше.

Если в доме есть животные или дети, следите, чтобы они не попробовали на вкус ядовитые шарики.

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