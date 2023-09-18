Как бороться с сорняками осенью: полезные советы для дачников

Борьба с сорняками на участке ведется практически круглый год

Борьба с сорняками на дачном участке продолжается не только во время выращивания растений, но и осенью, когда грядки уже пустые. От действий дачника осенью зависит, будут ли сорняки сильно досаждать ему на участке в следующем году.

Есть множество методов борьбы с сорняками — от прополки до применения химии.

Активная борьба с однолетними сорняками начинается осенью.

К таким растениям относятся горчица, пастушья сумка, осот. После глубокой перекопки грунта у однолетних вредных растений не останется шансов, чтобы из семян созреть до наступления холодов.

Не стоит тратить ресурсы на то, чтобы обработать эти растения специальными препаратами от сорняков, ведь они не действуют на семена.

А вот для борьбы с многолетними сорняками нужно использовать гербициды. Такие препараты применяют только по инструкции, в ясную и безветренную погоду. Если после обработки гербицидами прошло менее трех часов и начался ливень, то процедуру придется повторить.

Если этот вариант не подходит, можно использовать народное средство. Для борьбы с сорняками хорошо подходит раствор из уксуса и соли. Вскипятите 3 литра воды, добавьте в нее 6 столовых ложек соли и 2,5 стакана 9% уксуса. Таким составом нужно обильно полить или опрыскать сорняковую траву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем нужно обрабатывать грядки осенью, чтобы обеззаразить землю.