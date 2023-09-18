Деньги утекут сквозь пальцы: названы знаки Зодиака, которым не повезет с финансами на неделе

В делах им везти не будет совсем

Во второй половине сентября финансовая удача отвернется сразу от семи знаков Зодиака, — их ждут самые разные проблемы с деньгами и на работе.

Речь про такие знаки как Близнецы, Рак, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец и Рыбы. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 18 по 24 сентября.

Близнецам выпала Тройка мечей

Это в целом одна из самых драматичных карт в колоде, и в финансовом раскладе она предупреждает о неудачах на работе, — это могут быть конфликты с сотрудниками и начальниками, неудачные сделки, финансовые потери.

Ракам выпала Семерка кубков

В ближайшую неделю Вы можете совершить неверный выбор, стать жертвой мошенников, а также потратить много времени на что-то, что не стоит усилий.

Девам выпала перевернутая Башня

Вы скорее всего будете ощущать в ближайшее время отсутствие вдохновения и мотивации, на фоне чего могут возникнуть и проблемы с финансами, а также депрессивное настроение и даже бессонница.

Весам выпал перевернутый Туз кубков

В этом положении карта указывает, что пока все хорошие возможности и счастливые шансы пройдут мимо Вас, Ваши надежды не оправдаются, а попытки изменить что-то к лучшему провалятся.

Скорпионам выпала перевернутая Верховная жрица

У Вас может начаться полоса неудач, кто-то может захотеть Вас "подсидеть", а интуиция может сильно подводить. Постарайтесь пока не принимать важных решений, велик шанс ошибиться.

Стрельцам выпала перевернутая Восьмерка пентаклей

На этой неделе Вы будете чувствовать усталость от работы, и возможно даже покажется, что работаете напрасно, — заработок не оправдывает трудов.

Рыбам выпал Дьявол

Вас в ближайшее время возможно будут заботить только деньги, при этом может возникнуть соблазн добиваться их всеми способами, включая и "не чистые" методы. Не слушайте пока советов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви до конца месяца.