Розы будут цвести еще пышнее: что нужно сделать с цветами осенью

Позаботьтесь о розах сейчас, чтобы не переживать о цветах во время холодов

Чтобы розы пережили зиму без проблем, дачники готовят цветы к холодам заранее. Один из важных этапов – внесение удобрений осенью, достаточно двух ингредиентов и воды.

Подкармливать розы рекомендуется дважды: и в сентябре, и в октябре. Об этом пишет Ukr.media.

Опытные цветоводы не забывают об осенней подкормке роз на своем участке. Полезные вещества повысят морозоустойчивость цветов и помогут растениям пройти зиму без стрессов. Если подкормить розы осенью, в холодное время можно не переживать о растении. Чтобы розы успешно перезимовали, опытные садоводы советуют вносить удобрения в конце сентября, а затем спустя пару недель в октябре.

Из чего приготовить удобрение для роз осенью? Просто смешайте по 15 г суперфосфата и монофосфата, разбавив вещества в 10 л воды. Полученным средством подкармливайте розы. Такого удобрения вам хватит на пять земельных квадратов с цветами. Благодаря подкормке цветы будут более пышными и здоровыми.

Ранее "Телеграф" сообщал, что осенью важно не только подкормить розы, а провести обрезку. Если все сделать правильно, кустовые розы будут радовать вас роскошными цветами. Подрезку можно делать уже в сентябре.