Простые вещи могут спасти: список первой необходимости на случай тяжелой зимы

Эти вещи нужно иметь дома на случай чрезвычайной ситуации

Российские оккупанты могут пытаться попасть по украинским инфраструктурным объектам зимой. Это может привести к проблемам отопления или электроэнергии. Также отключения могут вызвать и стихийные бедствия.

Американские чиновники подготовили список рекомендаций для своих граждан, которые могут быть применены и в Украине. Они касаются готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с отключением электроэнергии.

Первая рекомендация – это иметь дома пищу, которая не нуждается в приготовлении или охлаждении. Вторая – иметь воду обязательно в чистых контейнерах. Также нужно следить за уровнем зарядки телефона, дома следует иметь аварийный комплект, в котором должны быть устройства, работающие от батареек. Это фонарик и радиоприемник, а также дополнительные батареи и подзарядные устройства, например Power Bank.

В вашем аварийном чемоданчике на случай отключения электроэнергии должна быть аптечка с обязательным лекарством, при необходимости детские вещи или питание, а также стоит заранее позаботиться о домашних любимцах — иметь запас их корма и наполнителя для туалета.

Американцы предостерегают от использования грили или генератора в пределах дома, подвала или гаража. Это может быть опасно ввиду угарного газа. Выдержать дистанцию от дома нужно не менее 6 метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стиральную машинку можно использовать при отключении электричества очень интересным образом. Ее можно превратить в мини-холодильник.