Не заряжается телефон: как чистить разъем для зарядного самостоятельно
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Чистка разъема зарядки не является ежедневной процедурой, но может стать необходимостью.
Если телефон необходимо заряжать через кабель, а не через современную беспроводную зарядку, вы можете столкнуться с такой проблемой, что телефон не заряжается. Одной из причин могут стать пыль и грязь, которые накопились в разъеме.
Портал "Техрадар" изложил подробную инструкцию из шести шагов, как почистить гнездо зарядки телефона самостоятельно. Отметим, что для этого вам понадобится или специальная силиконовая продувка немного похожая на обычную клизму с жестким носиком, или баллон со сжатым воздухом. Продувать телефон воздухом изо рта не стоит.
Как очистить разъем для зарядного
- Выключите телефон.
- Оберните кусок ваты вокруг зубочистки. Можно очищать и без ваты, но все зависит от нужного размера. На этом этапе важно помнить размер зарядного порта вашего телефона. Например, порты USB-C и Lightning имеют размер примерно как рисовое зернышко, поэтому вам нужно лишь намотать достаточно ваты на зубочистку, чтобы заполнить это отверстие.
- Продувайте сжатый воздух в зарядный порт. Надо вдуть сжатый воздух в зарядный порт слева или справа. При использовании баллона со сжатым воздухом, будьте осторожны, чтобы не давить слишком сильно на зарядный порт, поскольку это может повредить драгоценные внутренние части вашего телефона.
- Смочите ватный тампон спиртом для чистки (техническим или специальным для чистки контактов).
- Очистите ватной палочкой слева направо внутрь зарядного порта. Сколько раз вам нужно сделать это, будет зависеть от количества грязи в вашем конкретном случае.
- Вдувайте еще сжатый воздух в зарядный порт.
Специалисты предостерегают, нельзя использовать металлические материалы как основу для такой "ватной палочки", ведь втыкание металлического предмета в порт может повлечь за собой конфликт питания и повредить порт или весь телефон. Важно также делать все процедуры очищения максимально деликатно, чтобы не повредить порт. Нельзя дуть в порт воздухом изо рта, ведь давление воспроизвести очень тяжело, а нежелательная влага изо рта может попасть в порт.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что заряжать телефон полностью не стоит. Оптимальным считается диапазон от 40 до 80 процентов.