Не заряжается телефон: как чистить разъем для зарядного самостоятельно

Чистка разъема зарядки не является ежедневной процедурой, но может стать необходимостью.

Если телефон необходимо заряжать через кабель, а не через современную беспроводную зарядку, вы можете столкнуться с такой проблемой, что телефон не заряжается. Одной из причин могут стать пыль и грязь, которые накопились в разъеме.

Портал "Техрадар" изложил подробную инструкцию из шести шагов, как почистить гнездо зарядки телефона самостоятельно. Отметим, что для этого вам понадобится или специальная силиконовая продувка немного похожая на обычную клизму с жестким носиком, или баллон со сжатым воздухом. Продувать телефон воздухом изо рта не стоит.

Как очистить разъем для зарядного

Выключите телефон. Оберните кусок ваты вокруг зубочистки. Можно очищать и без ваты, но все зависит от нужного размера. На этом этапе важно помнить размер зарядного порта вашего телефона. Например, порты USB-C и Lightning имеют размер примерно как рисовое зернышко, поэтому вам нужно лишь намотать достаточно ваты на зубочистку, чтобы заполнить это отверстие. Продувайте сжатый воздух в зарядный порт. Надо вдуть сжатый воздух в зарядный порт слева или справа. При использовании баллона со сжатым воздухом, будьте осторожны, чтобы не давить слишком сильно на зарядный порт, поскольку это может повредить драгоценные внутренние части вашего телефона. Смочите ватный тампон спиртом для чистки (техническим или специальным для чистки контактов). Очистите ватной палочкой слева направо внутрь зарядного порта. Сколько раз вам нужно сделать это, будет зависеть от количества грязи в вашем конкретном случае. Вдувайте еще сжатый воздух в зарядный порт.

Специалисты предостерегают, нельзя использовать металлические материалы как основу для такой "ватной палочки", ведь втыкание металлического предмета в порт может повлечь за собой конфликт питания и повредить порт или весь телефон. Важно также делать все процедуры очищения максимально деликатно, чтобы не повредить порт. Нельзя дуть в порт воздухом изо рта, ведь давление воспроизвести очень тяжело, а нежелательная влага изо рта может попасть в порт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заряжать телефон полностью не стоит. Оптимальным считается диапазон от 40 до 80 процентов.