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Готовимся к зиме, которая может быть тяжелой: 6 советов для правильного выбора одежды и обуви

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Разноцветные свитера Новость обновлена 18 сентября 2023, 13:57
Разноцветные свитера. Фото Pixabay

Иногда бывает такое, что ноги замерзают, а спина — потеет

Скоро в Украину придет зима и есть вероятность, что будут аварийные или плановые отключения отопления из-за обстрелов из рф. Чтобы не замерзнуть дома, нужно выбирать одеяло из шерсти, пуха или синтетики, а если встал вопрос о выборе одежды и обуви на улицу, то есть несколько советов, как сделать правильный выбор.

Есть шесть советов, какую одежду нужно покупать, чтобы вам было тепло. Об этом можно узнать на сайте Уманьnews.

  • Лучше всего зимой греет многослойная одежда. Это касается и дома и улицы.
  • Подготовьте теплую зимнюю куртку, шапку, варежки, теплые свитера, безрукавки.
  • Посмотрите, какая из старых курток или шуб пригодится вам для дома, особенно в холодный период.
  • Подберите теплую обувь и стельки, закрытые домашние тапочки или угги – дома также нужно заботиться о том, чтобы ноги всегда были в тепле.
  • Достаньте натуральное теплое хлопковое белье, шерстяные вещи, теплые плетеные носки – все это подготовьте уже сейчас. Перед зимой все вещи, которые вы будете одевать на тело, надо постирать и хорошо высушить.
  • Маленькая теплая шапка, или свитер или халат с капюшоном также пригодятся вам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как из двух батареек сделать фонарик во время блэкаута.

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#Обувь #Лайфхак #Одежа