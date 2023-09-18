Готовимся к зиме, которая может быть тяжелой: 6 советов для правильного выбора одежды и обуви

Иногда бывает такое, что ноги замерзают, а спина — потеет

Скоро в Украину придет зима и есть вероятность, что будут аварийные или плановые отключения отопления из-за обстрелов из рф. Чтобы не замерзнуть дома, нужно выбирать одеяло из шерсти, пуха или синтетики, а если встал вопрос о выборе одежды и обуви на улицу, то есть несколько советов, как сделать правильный выбор.

Есть шесть советов, какую одежду нужно покупать, чтобы вам было тепло. Об этом можно узнать на сайте Уманьnews.

Лучше всего зимой греет многослойная одежда . Это касается и дома и улицы.

. Это касается и дома и улицы. Подготовьте теплую зимнюю куртку, шапку, варежки, теплые свитера, безрукавки .

. Посмотрите, какая из старых курток или шуб пригодится вам для дома, особенно в холодный период.

Подберите теплую обувь и стельки, закрытые домашние тапочки или угги – дома также нужно заботиться о том, чтобы ноги всегда были в тепле.

– дома также нужно заботиться о том, чтобы ноги всегда были в тепле. Достаньте натуральное теплое хлопковое белье, шерстяные вещи, теплые плетеные носки – все это подготовьте уже сейчас. Перед зимой все вещи, которые вы будете одевать на тело, надо постирать и хорошо высушить.

– все это подготовьте уже сейчас. Перед зимой все вещи, которые вы будете одевать на тело, надо постирать и хорошо высушить. Маленькая теплая шапка, или свитер или халат с капюшоном также пригодятся вам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как из двух батареек сделать фонарик во время блэкаута.