Готовимся к зиме, которая может быть тяжелой: 6 советов для правильного выбора одежды и обуви
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Иногда бывает такое, что ноги замерзают, а спина — потеет
Скоро в Украину придет зима и есть вероятность, что будут аварийные или плановые отключения отопления из-за обстрелов из рф. Чтобы не замерзнуть дома, нужно выбирать одеяло из шерсти, пуха или синтетики, а если встал вопрос о выборе одежды и обуви на улицу, то есть несколько советов, как сделать правильный выбор.
Есть шесть советов, какую одежду нужно покупать, чтобы вам было тепло. Об этом можно узнать на сайте Уманьnews.
- Лучше всего зимой греет многослойная одежда. Это касается и дома и улицы.
- Подготовьте теплую зимнюю куртку, шапку, варежки, теплые свитера, безрукавки.
- Посмотрите, какая из старых курток или шуб пригодится вам для дома, особенно в холодный период.
- Подберите теплую обувь и стельки, закрытые домашние тапочки или угги – дома также нужно заботиться о том, чтобы ноги всегда были в тепле.
- Достаньте натуральное теплое хлопковое белье, шерстяные вещи, теплые плетеные носки – все это подготовьте уже сейчас. Перед зимой все вещи, которые вы будете одевать на тело, надо постирать и хорошо высушить.
- Маленькая теплая шапка, или свитер или халат с капюшоном также пригодятся вам.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как из двух батареек сделать фонарик во время блэкаута.