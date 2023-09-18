Насладитесь самым ранним урожаем: когда и как сажать морковь под зиму

Важно выбрать качественные семена с высокой схожестью

Чтобы облегчить себе задачу в следующем сезоне огородных работ, дачники с опытом используют специальный агротехнический прием. Нужно знать, как сеять семена под зиму, чтобы сделать все правильно.

Своими советами поделилась заведующая лабораторией Национальной академии аграрных наук Украины Ева Терновая. Специалист рассказала, где, когда и как нужно производить подзимый посев.

Как посадить морковь под зиму

Для того чтобы посеять семена моркови осенью, нужно хорошо подготовить грядки:

тщательно очистить их от сорняков;

перекопать на 25 см (штык лопаты);

(штык лопаты); удобрить компостом или перегноем — 1 ведро на 1 кв. м;

внести суперфосфат — 1 ст. л., калий — 1 ч. л., золу — 1 стакан (на 1 кв. м).

Если почва тяжелая и плотная, добавьте в нее немного крупнозернистого речного песка, глины, торфа. Если кислая — внесите доломитовую муку из расчета 200 г на 1 кв. м, а потом опрыскайте всю площадь грядок медным купоросом (на 1 ведро воды — 6-7 г). Позже проведите повторную очистку от сорняков.

Когда сеять морковь на зиму

После наступления первых заморозков выровняйте поверхность, сделайте лунки, накройте пленкой и ждите, пока температура почвы не снизится до 0-2 градусов тепла. Устойчивая холодная погода обычно устанавливается в конце октября — начале ноября. Выпавший снег — не помеха, просто сгребите его с грядок.

Снимите пленку и произведите посев:

используйте исключительно сухие семена ;

; лунки засыпьте торфом или песком;

выровняйте почву перегноем;

ни в коем случае не поливайте.

Норму посева нужно увеличить и взять семян на 20-25% больше, чем обычно весной. Семена выбирайте качественные, с высокой всхожестью.

Как глубоко сажать морковь под зиму — глубже, чем весной

Весной семена сеют на глубину около 2-3 см. Для посева под зиму это не подходит, но слишком глубоких лунок тоже делать не нужно. Оптимальное расстояние — от 4 до 6 см. Если дать больше, весной растение может погибнуть, поскольку стебель будет слишком долго расти до поверхности.

Ранее мы рассказывали, как подготовить морковь к хранению на зиму. Хорошо убрать и обсушить урожай часто мешает осенний дождь.